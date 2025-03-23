剛果（金）亂局將向何方？

中評社北京3月23日電／近期，剛果（金）東部地區緊張局勢急劇升級，反政府武裝“M23運動”在北基伍省和南基伍省等地不斷發起攻勢。19日晚，該組織攻下位於北基伍省的礦業重鎮瓦利卡萊，此地的全球第三大錫礦比西錫礦近日已停止運營。22日，“M23運動”發佈公告稱遵守其之前宣佈的單方面停火，在瓦利卡萊鎮“重新部署部隊”，為和平解決爭端創造條件。



新華社報導，分析人士認為，剛果（金）東部危機涉及民族矛盾、資源爭奪、地緣博弈、治理缺失等多方面因素，停火恐難兌現，短期內實現真正和平的可能性不大。



停火前景不被看好



對於“M23運動”22日宣佈的停火，剛果（金）政府持懷疑態度，指責“M23運動”借停火之名重組兵力、鞏固陣地。剛果（金）外長泰蕾茲·卡伊寬巴·瓦格納當天對媒體表示：“‘M23運動’是否會真正從瓦利卡萊鎮撤出，是否會優先選擇對話與和平有待觀察。我們希望言論能轉化為行動。”



“M23運動”1月底攻入北基伍省首府戈馬市之後，曾宣佈從2月4日起實施人道主義停火。但此後“M23運動”並未真正停止進攻，還于2月中旬奪取了南基伍省首府布卡武。



本月18日，卡塔爾、剛果（金）和盧旺達三國領導人在卡塔爾首都多哈舉行三方會議，重申各方應全面履行此前達成的立即無條件停火共識。“M23運動”稱，他們對此次多哈會談事先並不知情，並表示停火共識與他們無關，會談不會改變“M23運動”現有行動和訴求。



“M23運動”2012年成立，其成立背後涉及剛果（金）東部複雜的族群矛盾與歷史遺留問題。此外，剛果（金）東部亂局與地區國家間的矛盾、不同勢力對當地豐富礦產資源的爭奪等因素也有密切關係。相關方過去曾有過多份停火協議，但都未能兌現。剛果（金）“階梯”研究所聯合創始人克里斯托夫·福格爾指出，停火共識雖多次達成，但缺乏根本性解決方案。

