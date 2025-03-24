智庫在京聚焦亞太：合作對抗與台海之思

專家們正在討論亞太地區問題（姜宜芃 攝） 中評社北京3月24日電（實習記者 陳思遠）3月21日下午，清華大學戰略與安全研究中心（CISS）第七屆戰略與安全國際論壇在京舉行。在“亞太地區：合作還是對抗”議題討論中，多位中外專家圍繞亞太地區局勢各抒己見。專家們普遍認為，中美競爭加劇背景下，美國在亞太戰略有很強持續性，未來亞太和平穩定依賴於大國間的有效對話與合作，需推動多邊安全合作機制以維護地區秩序穩定。清華大學社會科學學院國際關係學系教授、中美關係研究中心主任陳琪擔任主持人。



從俄烏衝突的戲劇性變化中，陳琪認為亞太地區可能汲取到兩種教訓：一種是地區國家應該要保持某種程度的戰略自主性，來捍衛自己的地區的安全；另外一種可能是相反的教訓，也就是說，地區國家可能沒辦法維持自己的安全，必須依賴外部的國家來維持。



亞太國家到底從中汲取了第一種教訓還是第二種教訓？專家們從各自的研究領域回答了這一問題。



北京大學海洋戰略研究中心主任胡波指出，亞太地區在經濟領域合作是主流，安全領域雖未到競爭對抗階段，但合作存在著困難。原因包括朝核熱點問題、東亞國家對主權敏感以及美國在區域扮演“分裂性”角色等。同時，中國在敏感問題上保持克制，中美雖有競爭但都不希望發生戰爭，多數國家也不願在中美間選邊站隊。



澳大利亞全球基金會秘書長史蒂夫・霍華德認為，亞太地區應避免零和博弈，以經濟安全為保障。中澳兩國應加強合作，在能源轉型等領域中國可為澳大利亞提供經驗，雙方之間的人文交流也很重要。他還提到，中美合作可成為亞太穩定器，否則也可能成為引起動蕩的因素。



韓國世宗研究所研究員李相賢表示，亞太問題的答案取決於大國關係，以及更廣泛的國際形勢的發展。當下世界走向多極化，亞太相對歐洲更穩定，但朝鮮半島、台灣海峽等熱點問題是影響地區安全的關鍵。從地緣政治來說，李相賢認為需建立對話機制、形成共識規則，改善國與國之間的關係。

