清華大學青年視角：全球化現狀與未來方向

達巍和五位青年正在討論（姜宜芃 攝） 中評社北京3月24日電（實習記者 陳思遠）3月21日下午，在北京舉行的清華大學戰略與安全研究中心（CISS）第七屆戰略與安全國際論壇上，清華大學戰略與安全研究中心博士生研究員趙修業、清華大學戰略與安全研究中心博士研究員牛啟羊、清華大學歷史系本科生樊景月、清華大學物理系學生尹子涵和清華大學中國語言文學專業本科生白煦含這五位青年代表結合個人經歷，從不同角度分享了對全球化的看法，發出青年之聲，清華大學戰略與安全研究中心主任、國際關係學系教授達巍主持會議。



清華大學戰略與安全研究中心主任達巍表示，選擇將“青年視角：全球化與下一代的聲音”作為第一場會議，是希望新生代能夠站在中心舞台上展示自己，分享他們對全球化的觀察與思考。



如何看待全球化的過程？對你產生了什麼影響？



趙修業曾就職於美國布魯金斯學會中國中心，他結合自己在美國超十年的經歷，指出2008至2018年是中美關係的黃金時期，當時中美之間在經貿、旅遊等領域有著密切的合作。自2018年起，中美關係逐漸下行，中國對美國的投資和留學生數量在2017年達到峰值後開始下降，這對他的個人和職業生活產生了巨大衝擊。趙修業認為，全球化進程中存在受益者，也有被忽視的群體，特別是非大城市居民，政策制定應考慮這些被忽視的群體，讓這些人也感受到全球化的包容性和公正性。

