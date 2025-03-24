陳韋迪：和平才是民主之母

陳韋迪 中評社高雄3月24日電（作者 陳韋迪）在當前國際局勢動盪的背景下，台灣的處境愈加艱難。許多政客一再高舉“民主”與“自由”的大旗，卻忽略了最根本的事實——和平，才是民主的母體與根基。一旦和平破裂，再高尚的理念也只能淪為戰火中的煙塵。



我們必須認清，美國的核心戰略從來都不是“挺台”，而是遏制中國崛起，維護自身全球霸權地位。台灣，僅僅是這場美中博弈中的一枚棋子，一個可操作、可犧牲的地緣戰略工具。美國的目的不是台灣，而是北京；不是民主，而是控制；不是守護，而是布局。



令人遺憾的是，台灣部分政客卻沉醉於對美國的幻想，錯誤地將美國政客的每一次言語都視為承諾，將他們的戰略安排誤認為友誼的象徵。台灣的外交與安全政策，長期以來忽略與對岸的直接對話機制，反而過度依賴對太平洋彼岸的“表態政治”。這種唯美是問的策略，讓我們逐漸遠離地緣現實，淪為他國博弈的消耗品。



歷史已一次次證明，大國的承諾往往隨著利益而轉移。美國為了自身利益，可以撤離越南、拋棄阿富汗，也可以選擇在烏克蘭戰事進入僵局後，逐步淡化承諾。而台灣若不警醒、若持續無視兩岸互動的重要性，最終也可能被無情拋棄，成為犧牲品。



賴清德政府一味強調“抗中保台”，將兩岸關係推向極端對立，導致草木皆兵，社會不安。這種對抗思維非但無法帶來真正的安全，反而有可能將台灣推入不可逆轉的災難深淵。當前的台灣，應以烏克蘭為前車之鑑——那是一個為大國戰略犧牲的國家，其人民正在為“代理人戰爭”付出慘痛代價，甚至不得不接受屈辱的停火條件。



台灣若要真正保衛民主，必須先保住和平。和平，是人民安居樂業的基礎，是經濟繁榮的前提，更是民族永續的希望。任何政黨，若為了意識形態、為了選票而犧牲和平，不僅是對民主的背叛，更是對人民的極大傷害。



台灣不應再自我矮化為他人手中的“戰略資產”。我們要主動思考自身定位，謀求和平發展的道路，重啟與對岸理性對話，建立互信機制，以確保子孫後代不會生活在戰爭的陰影之下。唯有和平，才有民主；唯有和平，才有希望。這才是真正愛台灣的執政者應有的格局與責任。



（作者：陳韋迪，台灣財團法人中華民族發展基金會 副董事長）

