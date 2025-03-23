王毅集體會見日中友好團體代表

中評社北京3月23日電／據外交部網站：當地時間2025年3月23日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在東京集體會見日中友好七團體代表。日中友好議員聯盟會長、執政黨幹事長森山裕，日本國際貿易促進會長河野洋平以及日中友好協會、日中文化交流協會、日中經濟協會、日中協會、日中友好會館等負責人參加。



王毅表示，當今世界經歷百年未有之變局，單邊保護主義抬頭，經濟全球化遭遇逆流，國際秩序面臨變亂加劇的嚴峻挑戰。而中國的發展振興是這個世界和平力量的增長、穩定因素的增強，也是發展動力的延續。面對變局亂局，中國將承擔大國責任，展現大國擔當，秉持構建人類命運共同體崇高目標，同各國一道，維護亞洲和平安寧，促進人類發展進步，決不允許世界重回恃強凌弱的“叢林”。當前形勢下，中日作為一衣帶水的近鄰和全球兩大經濟體，有必要對中日關係的價值再認識，對中日友好的意義再確認，對兩國的互利合作再加強，對友好的民間力量再集結，攜手推動中日關係持續健康穩定發展。



王毅表示，日中友好七團體長期致力於中日友好，為中日關係改善發展作出獨特和重要貢獻，中方高度讚賞。當前兩國關係既迎來改善發展的重要機遇，也需要應對各種挑戰和問題。希望七團體堅定信心，排除干擾，克服困難，勇往直前，堅持中日和平友好合作的大方向，為維護兩國人民根本利益作出新的貢獻。一要維護好兩國關係的政治基礎。中日聯合聲明經中日和平友好條約確認，共同構成具有法律約束力的兩國關係指導性文件，必須嚴格履行，尤其要正確看待處理歷史和台灣問題，抵制一切歪曲篡改、動搖模糊的言行。二要發揚“以民促官”傳統。大力加強各領域對話交流，增進兩國人民理解互信。三要培養中日友好的接班人。團結更多各界人士，特別是鼓勵青年一代廣泛參與兩國友好事業，把中日世代友好傳承下去，發揚光大。



與會日中友好團體代表對日中關係來之不易的改善發展勢頭感到欣慰，表示和平友好是國與國相交的根本，也是一個國家最大的安全保障。日中友好對兩國和兩國人民至關重要，面對變亂交織的國際局勢，日方應堅持“永不再戰、世代友好”。日中友好團體將堅定不移維護兩國關係政治基礎，矢志不渝促進日中交流，不失時機開展地方和青少年等民間交往，持續不斷增進兩國國民感情，為日中關係改善向好作出新的貢獻。