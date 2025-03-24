國家能源局：引導農村分布式光伏有序開發

中評社北京3月24日電／據人民日報報導，國家能源局近日印發《關於進一步組織實施好“千家萬戶沐光行動”的通知》提出，各地在“千家萬戶沐光行動”組織實施中，要充分發揮市場作用，不得指定經營主體，不得強制要求配套產業，不得以特許經營等方式搞壟斷開發，不得侵害農戶利益，促進分布式光伏健康有序發展。



2021年，國家能源局組織開展整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點工作，各類屋頂分布式光伏發電項目建設積極推進。其中，河北、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖南、海南、陝西等省份的56個縣（市、區）全面實現試點工作目標。



分布式光伏發電與集中式電站的本質區別是在用戶側開發，就近就地消納利用。截至2024年底，我國分布式光伏發電累計裝機達到3.7億千瓦，是2013年底的121倍，占全部光伏發電裝機的42%。隨著分布式光伏發電爆發式增長，接網消納成為制約發展的主要矛盾。



通知提出，要進一步因地制宜細化規範農村分布式光伏發電項目備案、建設、接網程序，引導農村分布式光伏科學布局、有序開發、就近接入、就地消納，組織電網企業及有關方面根據實際需要加強配套電網改造升級及其他提升消納能力的措施，保障農村地區分布式光伏健康可持續發展。電網企業要優化內部工作流程，建立綠色通道，提供“一站式”辦理服務，加強農村電網投資建設和提升改造，提高電網對分布式光伏發電的接納、配置和調控能力。



同時，要重視農村分布式光伏發電項目的運行維護工作。鼓勵各地充分利用電網企業和新能源開發企業的專業力量，以社會化、市場化方式，設立村、鎮等多層次的能源服務站，提供專業化服務，做好自然人戶用光伏運行維護。