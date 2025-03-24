美烏在沙特談了　關鍵問題有了新進展

中評社北京3月24日電／據新華社報導，烏克蘭國防部長烏梅羅夫23日晚在社交媒體上說，烏克蘭和美國代表團當天在沙特阿拉伯首都利雅得舉行的會談已經結束，雙方就能源等關鍵問題進行了“具有建設性和有意義”的討論。



烏梅羅夫表示，烏總統澤連斯基下達的任務是為烏克蘭和烏克蘭人民乃至整個歐洲“謀取體面而持久的和平”，“我們正努力使其成為現實”。



據烏克蘭國家通訊社報導，參加當天會談的烏方代表團成員包括烏梅羅夫、總統辦公室副主任帕維爾·帕利扎和伊戈爾·若夫克瓦、外交部國務秘書亞歷山大·卡拉謝維奇和能源部副部長米科拉·科列斯尼克。



澤連斯基：烏美代表團在沙特會談“非常有益”



烏克蘭總統澤連斯基23日晚在視頻講話中表示，烏克蘭和美國代表團當天在沙特阿拉伯首都利雅得舉行的會談“非常有益”。他同時呼籲各方繼續對俄羅斯施壓以促使俄方實現“真正”停火。



澤連斯基說，由軍方、外交官和能源官員組成的烏方代表團正在利雅得與美方代表團就停火的“技術”問題進行第二輪會談，烏國防部長烏梅羅夫參加會談並向他匯報了當天會談進展。“烏方團隊的工作非常有建設性，（與美方）對話非常有益。烏方代表團正在繼續工作。”



澤連斯基稱，俄羅斯是唯一在拖延衝突的一方，各方需要對俄羅斯施壓，否則俄方將繼續忽視達成停火的外交努力。澤連斯基說：“無論我們與夥伴們討論了什麼，我們都需要向（俄總統）普京施壓，促使其下達停止襲擊的真正命令。”

