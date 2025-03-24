僑界跨境電商生態聯盟在福州成立

中評社北京3月24日電／據福建省僑聯經濟科技部消息，18日－20日，第五屆中國跨境電商交易會在福州隆重舉辦並成立僑界跨境電商生態聯盟。



期間，由福建省僑聯指導，中國跨境電商交易組委會、福建省僑商會和僑青會聯合主辦了中國閩商跨境大會暨跨境電商創業分享會。分享會以“凝聚閩商智慧，開拓全球藍海”為主題，匯聚海內外閩商領袖、僑界代表、行業專家及跨境電商先鋒企業，共同探討數字經濟時代閩商出海的新機遇與新路徑。



福建省進出口商會會長阮衛星，中國僑聯經濟科技部副部長許華坤，福建省僑聯主席陳式海、副主席翁小傑出席活動。



分享會在展現閩商千年開拓精神的宣傳片中拉開帷幕。華商出海產業服務聯盟主理人卓立發布《中國企業出海東南亞報告》；新加坡中國科技促進會執行會長、安發國際控股集團總裁高煒等分別圍繞各自經歷和業務開展了主題演講。



在分享會中，僑界跨境電商生態聯盟正式成立。該聯盟由中國僑聯經濟科技部、福建省僑聯、中國跨境電商交易會組委會聯合發起，旨在打通跨境物流、數字金融、品牌孵化等關鍵環節，邀請海內外相關機構代表參與，開展交流合作，凝聚僑心、匯聚僑力，促進中國和所在國（地區）電商產業健康有序發展，真正實現僑助出海、擴大開放。