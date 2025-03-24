四川省邛崍市政府僑台辦走訪調研涉僑企業

走访调研现场。（图片来源：四川省邛崃市政府侨台办） 中評社北京3月24日電／據中國僑網報導，為進一步凝聚僑心、匯聚僑智、發揮僑力，助力在邛涉僑企業發展，20日，四川省邛崍市僑聯主席王錦玉、邛崍市政府僑台辦有關負責人一行走訪調研涉僑企業四川省瑞雲集團股份有限公司。



邛崍市政府僑台辦一行首先實地參訪四川瑞雲集團辦公樓，瞭解企業文化建設、核心價值、發展規劃、管理機制、“智·雲中心”、參與公益、愛潤桑梓等總體情況，深入探尋企業從修橋築路到城市經營、從環境綠化到文化旅遊、從困境求生到布局未來的企業發展歷程。



隨後，邛崍市政府僑台辦一行與四川瑞雲集團董事、歸國留學人員王瀟，四川瑞雲集團董事、川台文旅交流合作帶頭人周國華，四川瑞雲集團執行長助理李琳進行了交流座談，深入瞭解企業生產經營發展情況，傾聽涉僑企業發展訴求，共謀服務地方經濟發展新路徑。



座談會上，周國華表示希望發揮僑界力量，在“天府紅穀·耕讀桃園”開展服務歸僑僑眷的各類沙龍活動。王瀟希望，邛崍市政府僑台辦、市僑聯能夠為企業吸引海外高層次人才牽線搭橋，探索在所屬學校建立創新創業基地，並助力企業拓展海外交流渠道。



王錦玉指出，感謝企業在熱心公益事業、造福鄉梓及百年英才助學等方面所做出的貢獻，後續將深化“僑之家”“川台文旅交流合作示範基地”建設，指導和協助“天府紅穀·耕讀桃園”開展涉僑涉台相關係列活動，共建僑台界人士的“溫馨家園”。此外，將助企吸引海外高層次人才落地邛崍，積極開展“僑智鏈企”系列活動，與涉僑企業共建僑創服務平台，助力打造具有影響力的創新創業高地，並積極對接上級僑務部門、海外僑團及僑界人士等搭建交流平台，鏈接優質資源，聯誼交友，助力企業資源精準匹配，拓展海外業務渠道。