工業和信息化部：四舉措推動創新融合

中評社北京3月24日電／據新華社報導，工業和信息化部黨組書記李樂成在23日開幕的中國發展高層論壇2025年年會上表示，工業和信息化部將牢牢把握實現新型工業化這個關鍵任務，扎實推動科技創新和產業創新融合發展，讓創新鏈和產業鏈無縫對接，促進新舊動能平穩接續轉換，加快發展新質生產力。



當前新一輪科技革命和產業變革深入發展，創新成為此次年會上備受海內外嘉賓關注的關鍵詞。



李樂成說，中國具有完備的產業體系、豐富的應用場景、超大規模的市場、數量龐大的人才隊伍，為國際產業科技創新提供了廣闊的合作空間。同時，中國為國內外消費者提供了高端智能、綠色低碳的優質產品，推動人工智能等領域的創新成果走出國門，為世界經濟繁榮注入了新動能。



數據顯示，超過2400家外商投資電信企業，超60%的專業標準化技術委員會有外資企業委員。外資企業成為我國產業科技創新體系的重要力量，為暢通國際國內雙循環發揮了重要的橋梁紐帶作用。



下一步，如何推動科技創新和產業創新深度融合？李樂成提出四方面舉措。



增加高質量科技供給——



近年來，我國在製造、信息、材料等領域加大創新力度，打造178家國家級高新區，持續強化產業科技源頭供給。



李樂成表示，將深入實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，布局一批新的國家科技重大項目，優化創新平台網絡，推進國家高新區提質增效，支持外資企業在華設立研發中心，與國內企業聯合開展技術研發，為全球提供創新的原動力。

