美股財富縮水　經濟加速衰退

美股市值由今年2月高峰期的64.8萬億美元降至上周五的59.1萬億美元，蒸發約5.7萬億美元。（大公報） 中評社香港3月24日電／美國市場震蕩不休，股匯債持續受壓，反映市場對特朗普政府信心潰散。近期美股急挫，市值較今年2月峰值損失近6萬億美元（折合40多萬億港元），差不多等於日本及韓國一年國內生產總值，可見殺傷力巨大，股市財富大蒸發，必然衝擊消費，加速美國經濟衰退。



大公報報導，特朗普政府擴大向全球加征關稅，實際上自傷經濟，衝擊自身金融霸主地位，投資者衹有選擇沽貨離場，近月美股債匯同步下跌，美元資產拋售潮正不斷擴大，市場看淡美經濟情緒急升溫。



市值按月失40多萬億



近期美股跌勢十分駭人，出現五年來最急勁的下跌行情。標普500指數16個交易日下跌10%，步入技術性調整，大市回落速度甚快，創2020年3月新冠疫情以來最快紀錄，而市值由今年2月高峰期的64.8萬億美元降至上周五的59.1萬億美元，蒸發約5.7萬億美元（約44.5萬億港元），相當於日韓一年生產總值的總和。值得留意的是，單是美科技七巨頭市值損失便接近3萬億美元，其中特斯拉股價對比歷史高位出現腰斬。美國向全球加征關稅做法，連特斯拉創辦人馬斯克也成為外國報復對象，丹麥退休基金表明會將特斯拉清倉，看來美股最壞情況還未到來。



其實，美元資產並不避險，而且風險高，逐步成為全球共識，投資者對美股匯債投資信心潰散，美國財長貝森特急急出來大派定心丸，繼續為特朗普政策護航，認為長遠有利美國經濟，目前美股屬於健康調整。但投資者卻不同意，擔心徵稅加速美國沒落。美股三大指數道指、標指及納指今年由升轉跌1.3%、3.7%及8%，美匯指數則回落至103至104點水平，逐步下試100點重要支持位。至於美國長期國債息依然高企，證明美元資產拋售潮仍在惡化，看來美國財金高官出口術無助穩定市場信心。



此外，美國國債沽壓沉重，10年及30年長期國債息高企在4.2厘及4.5厘水平，甚至有再度衝高的可能，逼近4.8厘、5厘重要心理關口。事實上，美國長債息上升，意味融資成本漲，不利企業利潤及私人消費，隨時引發債務違約，令華爾街股市面臨深度調整，跌幅恐達到三至五成，進一步衝擊消費，形成債息升、股市冧、經濟下行的惡性循環。



美股拋售潮料持續



關稅政策加劇通脹、不利美債之外，美國債務失控問題，亦導致長債息難以回落。全球最大對衝基金橋水基金創辦人達利歐直言美債面臨嚴重供求問題。換言之，美國需要不斷增發新債，但市場卻不願意購更多美債。



隨著美國關稅政策負面衝擊浮現，股市面臨深度調整，股市財富損失可能進一步擴大，美國經濟硬著陸隨時提早來臨。