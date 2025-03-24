海外僑胞愛心活動承載鄉情

南侨中学教育项目捐赠仪式现场。(图片来源：泉州市侨联) 中評社北京3月24日電／據中國僑網報導，從捐資興學到扶老助困，當下很多僑胞帶著回報桑梓的熱忱開展愛心活動，積極支持家鄉各項事業發展。



日前，福建省泉州市南僑中學教育項目捐贈儀式舉行，南僑中學大禮堂（祖昌圖書館）等項目正式落成投用。



據悉，此次海內外南僑人共向南僑中學捐贈2740萬元（人民幣，下同）善款，其中，旅菲僑領陳祖昌捐資620萬元建設南僑中學大禮堂（祖昌圖書館），施清島向晉江市南僑中學“洪雲英慈善教育基金會”捐贈555萬元，晉江市南僑中學校董會向晉江市南僑中學教育基金捐贈650萬元，晉江市南僑中學世界校友總會向晉江市南僑中學教育基金捐贈500萬元，菲律賓校友會捐贈晉江市南僑中學學生宿舍樓建設資金415萬元。



據瞭解，舊南僑大禮堂始建於20世紀80年代，由旅菲僑領施維鵬、施連登以及校友許維新、施雨霜、陳祖昌等人協力籌集60萬元資金捐建。大禮堂是學校標誌性建築，也是學校承辦各種重大活動的主要場所。



在四川成都，一家中外捐資成立的公益醫療機構近日揭牌。成都濟仁血液透析中心占地面積1335平方米，一天可接待約200名患者。



該項目總投資1500萬元人民幣，其中西班牙華僑華人協會副主席潘文堯捐贈51萬歐元，中國內地企業家馮秀蘭捐贈100萬元人民幣，其餘資金由其他中外愛心人士共同捐贈。



據悉，中國（四川）——西班牙衛生健康及體育推介交流會於去年8月在西班牙舉行，交流會促成此次項目在成都落地。血液透析是終末期腎病患者延續生命的重要治療手段。項目落地將給終末期腎病患者帶來福利。



在湖北宜昌，一場華僑愛心捐贈活動日前在西陵區果園路社區“僑胞之家”舉行。旅美華僑高永祺向宜昌市僑AI救援隊捐贈了無人機設備。

