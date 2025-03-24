美国政府威胁断资 哥伦比亚大学让步

2024年4月30日，警察在美国纽约哥伦比亚大学外警戒。（图片来源：新华社） 中評社北京3月24日電／据新华社报导，美国政府以停止提供4亿美元联邦资金相威胁，迫使被指控容忍校内“反犹主义”的名校哥伦比亚大学接受“整改”要求。媒体22日报道，哥大已同意部分相关要求以寻求继续获得联邦资金。



2023年10月巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列爆发新一轮大规模冲突后，美国许多大学举行了支持巴勒斯坦、反对以色列在加沙地带大规模军事行动的集会活动。



美国总统特朗普和一些亲以色列美国国会议员称，上述支持巴勒斯坦的集会活动使犹太裔学生受到威胁，哥大校方纵容“反犹主义”。大约两周前，特朗普政府暂停向哥大提供4亿美元联邦资金，要求校方实施一系列措施，才可能恢复提供资金。



路透社报道，哥大21日在一份备忘录中默许了几项要求，包括推进在校园里禁止戴面罩的计划、赋予安全官员逮捕权、任命一名新的高层管理人员主管提供中东研究课程的院系等。哥大临时校长卡特里娜·阿姆斯特朗在声明中说，这些措施是为了“确保学术活动不受干扰，使每一名学生和教职员工在我们的校园里都是安全的、受欢迎的”。



学术接管“闻所未闻”



特朗普政府曾要求哥伦比亚大学将中东、南亚和非洲研究系置于学术接管之下至少五年，剥夺教职员工的控制权。学术接管是大学管理层通过任命院系外的教授或管理人员接管该院系、修复运转失常院系的罕见举措。路透社说，美国政府提出这样的要求“闻所未闻”。



虽然哥伦比亚大学在备忘录中并未提及接管，但其举动似乎满足了这一要求。该校将任命一名新的高层管理人员对课程和教职员工进行审查，以确保其立场不偏不倚。

