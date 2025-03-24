產品跟不上市場趨勢　英特爾龍頭地位難返

中評社香港3月24日電／英特爾近年形勢一直落後於其他競爭對手，主要是未能搭上人工智能（AI）快車，然而，其衰落的命運早在20年前已初現，從一開始錯過智能手機晶片市場，以至後來追趕不上英偉達，均可看到該公司已不再擁有晶片業的“水晶球”。



大公報報導，晶片業的發展隨著電晶體數目的增加而不斷向前，電晶體是以半導體材料為基礎的單一元件，可用於各項數碼和模擬功能。1971年，英特爾的處理器配備2000顆電晶體，現在其處理器的晶體管數量多達數10億顆。自1980年起，英特爾憑著共同創辦人摩爾提出的摩爾定律（在同一尺寸的晶片上，所容納的電晶體數目，因制程技術的提升，每18個月倍增，但售價相同甚至更低），令軟件業的老大微軟可以不斷推出更強力的操作系統。



現有技術不能切合智能產品需求



一直以來，英特爾以其x86的架構而自居，直至今天，該公司的晶片仍是基於這個架構而開發。但直至2007年，當蘋果推出iPhone後，因x86的架構並不夠其他競爭對手的速度快，故蘋果不揀選英特爾的晶片，而選用三星作為其晶片的供應商。



自此以後，隨著iPhone和iPad等產品日益普及，個人電腦和手提電腦的需求逐漸萎縮，這對於一直依賴這種產品的英特爾來說，無異與市場脫節。



另一方面，英特爾因為太沉醉於昔日雄霸晶片界的x86架構，而該架構在2012年最多只能製造出命名為Atom等專供移動設備使用的晶片組，當使用了Atom晶片的華碩Zenphone面世後，由於技術和功能都及不上三星，故最後亦要滯銷。



由此看來，英特爾的衰敗除了未能搭上AI快車之外，不能順應時勢發展智能手機和平板電腦市場晶片，也是其沒落的另一主因。