微軟換夥伴遇阻滯　英特爾反擊

Surface筆記簿電腦有配置英特爾或是Snapdragon晶片。（大公報） 中評社香港3月24日電／英特爾昔日的夥伴已日漸減少，曾經與其合作長達40年、一直以英特爾x86晶片框架為基礎的微軟，推出首批人工智能產品Copilot＋個人電腦時，改為使用由Arm開發的晶片架構，以及由高通製造的Snapdragon系列處理器。正因如此，令到最初一批Copilot＋個人電腦出現嚴重的兼容性問題。



大公報報導，由於微軟一直使用的英特爾x86架構，過去數十年都是不少個人電腦的標準，故今次與高通和Arm新合作的硬件，便出現了嚴重的兼容性問題，特別是在個人電腦一大熱門環節遊戲方面。



去年研究公司Omdia為1300款個人電腦遊戲進行測試，結果衹有約一半可以暢順地在Copilot＋個人電腦上運行。微軟當時亦證實部分遊戲不能在Copilot＋個人電腦進行，並表示一直希望為用家提供有質素的遊戲體驗。



個人電腦市場競爭激烈



然而，這反而對英特爾有利，原因是英特爾在去年9月推出專為Copilot＋個人電腦功能而設的晶片，業界認為能滿足遊戲玩家的需求，並預期這款配備英特爾晶片的個人電腦會在今年大賣。



由今年2月18日起，客戶可選擇Copilot＋個人電腦的Surface筆記簿電腦中配置英特爾或是Snapdragon晶片。