科學設計抽地下水　避免負面影響

吐露港是香港的地下水匯水盆地之一，推算每年地下水量約有3300萬立方米。（大公報） 中評社香港3月24日電／香港的地下水資源尚未得到充分利用，若能進行系統的研究和開發，將帶來巨大的效益。焦教授指出，香港擁有眾多匯水盆地（地下水集水區），這些地下淡水資源豐富，除此之外，香港周邊海底還存在相對淡水資源，通過科學設計則可以避免抽取地下水帶來的負面影響。



吐露港等多處屬匯水盆地



大公報報導，“通過香港地形圖分析，可識別出多個範圍面積較大的匯水盆地，比如吐露港、元朗附近、機場後面，香港島也有，但相對較小。”焦教授以其中一個匯水盆地“吐露港”進行說明，吐露港是香港新界的主要內港之一，位於沙田區以北，大埔區以東。



他表示，“吐露港周邊地下水匯水盆地面積是140平方公里，香港一年降雨量大概2400毫米，這兩個數據相乘就是這個匯水盆地的總雨水量。如果總雨水量的10%會變成地下水，以此計算，每年該匯水盆地的地下水大概有33百萬立方米。”



香港擁有多個匯水盆地，且不會被海水入侵，都是淡水資源，焦教授表示，“粗略來看，香港是有豐富的地下淡水，但是還沒有進行詳細的研究調查。”他希望，未來可合作採取相關措施進行調查，大家一起去系統地研究、開發、利用這一地下淡水資源。



除了地下淡水資源外，香港周邊海底也存在相對淡水資源。焦教授透露，“在修建港珠澳大橋期間，工程師在東人工島附近打孔進行抽水試驗，發現海底60米深處存在地下水，鹽度僅為海水的三分之一，這直接證明我們海底是有地下相對淡水。”



“人類直接喝海底相對淡水是比較困難，因為口感不好，需要進行淡化。”他直言，儘管如此，仍然會帶來益處，因為淡化費用與鹽度成正比，“以海水作為源水進行海水淡化的成本會比較高。但用鹽度低於海水三分之一的海底相對淡水作為源水的話，成本會低很多。”



談及抽取地下水資源是否會帶來負面影響時，焦教授坦言，一般會產生兩個問題，即海水入侵和地面沉降。他強調，“不是一抽水就會產生一堆麻煩，在嚴謹的科學驗證或設計後，是可以迴避。”



為避免出現這些問題，他建議在海平面較高的地方進行抽水，以及避開城區進行抽水。“如果在海平面高的地方進行抽水，並維持水位高於海平面，海水就不會入侵。另外，地面沉降主要會發生在城區裡面，特別是建有高樓大廈的填海區，填海區深部有淤泥，把水抽出來，地面就會沉降。”