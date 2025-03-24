美國給加拿大人進邊境圖書館“設卡”

中評社北京3月24日電／據新華社報導，一百多年來，一座橫跨美國和加拿大邊境的圖書館一直向兩國讀者敞開大門。加拿大讀者不需要任何通關手續，就可以步行進入美國一側的圖書館正門訪問。然而，美國方面近日提出邊境安全新規，取消了加拿大讀者的這一特殊待遇。



打擊“非法越境活動”？



這座圖書館全名為“哈斯克爾免費圖書館和歌劇院”，由個人在上世紀初捐贈，位於美國佛蒙特州德比萊恩和加拿大魁北克省斯坦斯蒂德之間的美加邊界線上，被視作兩國友好和合作的象徵。



加拿大讀者先前可以步行穿過一段專門設置的人行道，走入美國一側的圖書館正門。但這一優待即將結束。



美國海關和邊境保護局發言人21日說，從今年10月1日起，所有使用正門的加拿大人必須在距圖書館步行約三分鐘的美國邊境口岸接受入境檢查後才能進入圖書館。美方將分階段採取措施，以實現邊境安全目標。學校團體和殘障人士除外。



美國官員解釋稱，出台新規的原因是圖書館一帶的“非法越境活動持續上升”。



但據美國海關與邊境保護局統計數字，美國邊防人員在這座圖書館附近實施的逮捕次數近期反而有所下降，去年10月開始的2025財年至今的近半年間，邊防部門僅實施21次逮捕，遠遠低於2024財年同期。

