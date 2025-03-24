遭美驅逐南非大使：對美關係不犧牲主權尊嚴

3月23日，遭到美国驱逐的南非驻美大使易卜拉欣·拉苏尔在南非开普敦国际机场发表讲话。（图片来源：新华社） 中評社北京3月24日電／據新華社報導，遭到美國驅逐的南非駐美大使易蔔拉欣·拉蘇爾23日返回南非後表示，南非不能以犧牲國家尊嚴和主權為代價去挽回與美國的關係。



拉蘇爾攜夫人當天上午抵達開普敦國際機場，受到數以百計南非民眾的歡迎。他在機場說：“回國並非我們的選擇，但我們無怨無悔。”他表示，在美期間已嘗試外交手段，但未能取得預期成果。拉蘇爾強調，在外交中不能犧牲真相以及國家的尊嚴和主權，不能由美國告訴南非誰是朋友或敵人。



拉蘇爾當天晚些時候發表書面聲明說，他希望南非能挽回與美國的關係，因為這對兩國都很重要。但南非“不能被霸凌”，南非與美國之間必須是“一種相互尊重的關係”。



拉蘇爾14日在南非智庫舉辦的外交政策研討會上表示，美國總統特朗普正在引領全球白人至上主義運動。美國國務卿魯比奧隨後在社交媒體上發文稱其“煽動種族情緒”，指責拉蘇爾“憎恨美國”，並稱其為“不受歡迎的人”。南非國際關係與合作部15日說，拉蘇爾被要求在72小時內離開美國。



媒體認為，這一事件標誌著南非與美國關係進一步惡化。今年2月，特朗普炮轟南非頒布的新版《征用法案》，指責南非政府“沒收土地”構成對南非白人的“種族歧視”，並發布行政令宣布切斷對南非援助。