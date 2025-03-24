港深西部鐵路將加設深圳灣站

港深西部铁路将在深圳湾（图）加设车站，议员赞同可提高成本效益。（图片来源：大公报） 中評社北京3月24日電／據大公報報導，港深西部鐵路連接香港洪水橋及深圳前海，是加強香港與內地聯繫的重要跨境基建，目標2034至2038年落成。運輸及物流局局長陳美寶昨日表示，項目將增設深圳灣站，政府即將交代方案詳情，目標下半年邀請各鐵路公司提交意向書。



有立法會議員認為，項目增設深圳灣站不但便利乘客，對項目財政安排亦有幫助，期望加快項目建設，並積極研究採用“一地兩檢”模式，便利乘客通關。＼大公報記者 易曉彤



港深西部鐵路全長約18公里，香港段占約8公里，由屯馬線洪水橋站一帶出發，途經廈村和流浮山，跨越後海灣連接深圳灣再接駁前海。政府早前預計香港段會在廈村及流浮山設車站，內地段則直通前海，預計2034至2038年落成。



目標下半年收集意向書



陳美寶昨日在電視節目表示，政府即將交代港深西部鐵路方案詳情，目標下半年收集意向書。她提到，港深西部鐵路將較原計劃增設深圳灣站，冀借此提升香港西部的跨境連接性。



陳美寶表示，政府希望港深西部鐵路以“設計、建造，及營運（BOT）”形式的合約去推進，以加快工程進展。她又提到，港深雙方希望以創新模式推進項目，例如香港和深圳同步各自興建，以及讓深圳方面採用的工程承建商，從當地鑽挖到香港段的海底。



陳美寶說，在共同營運時，會透過深港合作的辦公室展開探究，檢視能否共同委聘統一營運者。她又說，項目以公開招標形式推進，各鐵路公司營運者可以自行決定是否投標，政府對港鐵參與投標持開放態度。

