富權：賴為衛黨魁提前部署“九合一”選戰？

中評社香港3月24日電／澳門新華澳報22日發表富權文章：賴清德為衛黨魁提前部署“九合一”選戰？以下為文章內容。



正當民進黨及其側翼搶先發動的對中國國民黨“立委罷免戰”取得重大進展，而國民黨的“以罷制罷”卻是軟弱無力之際，民進黨又搶前一步，於本週三的中執會通過決議，成立“二零二六選舉先期策略小組”，部署二零二六年的“九合一”地方選舉。此舉顯示，賴清德要在如火如荼的“大罷免”的基礎上“趁熱打鐵”，在“九合一”選舉中一鼓作氣，扳回此前兩次“九合一”地方選舉的敗局，拿下多個具有標誌性的縣市，為“二零二八”大選的勝選奠下政治基礎。而從逆向角度思考，這也是賴清德為了避免因為敗選“九合一”選舉而引咎辭去民進黨主席，從而喪失對“二零二八”大選的主導權，而提前部署的“黨魁衛冕戰”。



由賴清德在本週三主持的民進黨中執會，所決議通過的“二零二六選舉先期策略小組”，黨內六大派系都有代表參加，他們是“英系”的高雄市長陳其邁、“湧言會”的“立委”王定宇、“蘇系”的“立委”張宏陸、“綠色友誼”的中常委“林益邦”、“正國會”的中常委陳茂松，以及“新潮流系”的段宜康，此外還加上民進黨“立法院”黨團總召柯建銘。至於召集人，則有“總統府秘書長”潘孟安擔任。



這是一個很特別的體制，不同於民進黨通常操盤黨內初選及大選的“選舉對策委員會”，因而是屬於一種“會前會”的概念。實際上，民進黨中央就解釋說，這是先期策略小組，“選對會”要等到今年“全代會”召開時才正式成立；策略小組的功能是先期進行策略協調與前期準備工作，去瞭解各地需求，進行相關協調與協助。



但即使如此，仍然可以看出賴清德對“九合一”選舉及未來黨政運作的一些佈局。其一，本來這樣的編組機制，應當由民進黨秘書長林右昌擔任召集人，但林右昌卻是“讓賢”於潘孟安，甚至連小組成員都不是。因此，這已經確定了賴清德將會安排林右昌參選新北市長，因而就為了避免“既當球員又當裁判”之嫌，而索性“避嫌”不參與“二零二六選舉先期策略小組”的運作。



其二，原本在民進黨內參與高雄市長選舉呼聲極高的潘孟安，卻是“反而道而行之”，參與“二零二六選舉先期策略小組”並擔任召集人。這就顯示，潘孟安將會放棄參選高雄市長，因而他將會於二零二六年五月二十日接任“行政院長”的傳言，反而將會成為事實。實際上，潘孟安與賴清德都是屬於“南流”，極得賴清德信任，而且操盤“二零二四”大選有功，因而才是出任“行政院長”的最理想人選。

