富權：國民黨主席改選與大罷免　如何調處？

中評社香港3月24日電／澳門新華澳報24日發表富權文章：國民黨如何調處黨主席改選與大罷免“撞車”？以下為文章內容。



由民進黨及其側翼發動的“大罷免潮”正如火如荼，由於一方面中國國民黨反制“大罷免”軟弱無力，另一方面“中選會”實行雙重標準，對國民黨及支持民團的“以罷制罷”連署書實行技術性阻攔，因而第一階段提議連署書至今仍然發生“三十六比零”的極為懸殊結果，而民進黨則“乘勝追擊”，在“大罷免”進入第二階段連署的同時，展開“人民是頭家”政策宣講會，並宣布各縣市黨部及黨公職服務處轉為“民主連署站”，代收罷免連署書。而國民黨在面對“大罷免潮”的同時，還得準備即將於九月間登場的黨主席改選，因而將會發生重大的“撞車”狀態，如果處理失當，國民黨就將“一步之差，繆以千里”。



因此，國民黨基層興起一種要求推遲黨主席改選，以及中精力反制“大罷免”的聲音。這股聲音，前日終於從私下議論躍上了檯面。苗栗縣長鍾東錦前日在主持苗栗縣政府舉行的“還錢於民政策說明會”上致辭時，當著黨主席朱立倫的面，呼籲黨中央調整黨魁選舉期程，以集中火力應對罷免挑戰。鍾東錦指出，眼下國民黨正面臨兩面作戰的困境，一方面要迎戰來勢洶洶的“大罷免”，另一方面還得準備黨主席與中常委的改選，讓黨在反制綠營罷免上分身乏術。他認為，“大罷免”的投票日期由“中選會”決定，國民黨無從掌握，但黨內事務卻有調整空間，建議中央審慎評估，適度延後黨魁選舉時程，以免分散戰力。他呼籲：“藍軍此刻兵臨城下，唯有團結一致才能守住『立法院』，所有反對民進黨的力量都是我們的夥伴！”



昨日，鍾東錦又進一步表示，“大罷免”已經兵臨城下，國民黨卻仍在黨主席選舉與“大罷免”投票之間左右為難，“前後不能兼顧，事有輕重緩急”，黨主席選舉的時間應往後調整，與罷免投票錯開。



對此建議，國民黨主席朱立倫至今沒有回應，只是由國民黨發言人楊智伃回應表示，民進黨展開全台“大罷免”，掀起台灣社會的仇恨與不安，國民黨現階段以守護藍營“立委”、舉辦政策說明會為主軸，黨主席選舉的進程會遵循規定辦理。

