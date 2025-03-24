中華文明兩岸高端學術研學坊聯盟在閩成立

2025年3月22日下午，中華文明兩岸高端學術研學坊聯盟成立大會暨“中華文明與兩岸融合”學術研討會在福建省武夷學院朱子書院隆重舉辦。 2025年3月22日下午，中華文明兩岸高端學術研學坊聯盟成立大會暨“中華文明與兩岸融合”學術研討會在福建省武夷學院朱子書院隆重舉辦。 中評社北京3月24日電／2025年3月22日下午，中華文明兩岸高端學術研學坊聯盟成立大會暨“中華文明與兩岸融合”學術研討會在福建省武夷學院朱子書院隆重舉辦。



中華文明兩岸高端學術研學坊聯盟發起單位為中國人民大學、廈門大學、華僑大學、福建師範大學和武夷學院，聯盟將致力於回應賡續中華文脈的學術命題和時代責任，服務國家“一帶一路”倡議和海峽兩岸融合發展新路，充分發揮思想引領力、精神凝聚力、文化傳播力，向海內外講好中華文明故事。



中國人民大學校長林尚立、南平市人民政府市長林建等領導在會上致辭。中國人民大學副校長馮仕政主持大會，24所聯盟高校代表進行了理事會分組討論，來自兩岸暨澳門的近30位學者專家出席研討會。研討會由主旨演講、學者與談、圓桌對話、學術研學坊以及“復興茶座”系列學術活動組成。與會學者齊聚一堂，以思想為火種，於交流間碰撞出智慧的火花，不僅進一步深化了學界對中華文明同根同源的認知，更為兩岸攜手推進民族復興凝聚了廣泛共識，為推進兩岸融合發展注入強大的精神動力與智力支持。