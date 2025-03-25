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重慶璧山舉辦傳統文化禮儀展示活動
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2025-03-25 12:35:24
3月22日，小朋友在重慶璧山“儒雅璧韵·璧玉唐禮”傳統文化禮儀展示活動現場表演歌舞。（圖片來源：新華社）
中評社北京3月25日電／據新華社報導，當日，重慶市璧山區在秀湖公園舉辦“儒雅璧韵·璧玉唐禮”傳統文化禮儀展示活動，讓觀眾沉浸式觀賞、體驗傳統禮儀，感受中華傳統文化的獨特魅力。
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