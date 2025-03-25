首引入“跨次元”文化　北京亮馬河醒春啟航

3月21日至3月23日，北京亮馬河迎來2025年醒春啟航。本年度的醒春啟航活動中首次引入“跨次元”文化。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據新華社報導，3月21日至3月23日，北京亮馬河迎來2025年醒春啟航。本年度的醒春啟航活動中首次引入“跨次元”文化，主會場設置在電競主題綜合場館“微博IN”，現場有百名遊戲愛好者同台競技，DJ電音秀、COSPLAY巡游等活動將氛圍感拉滿。同時，亮馬河“醒春元氣游園會”同步舉行，涵蓋品牌互動、餐飲消費、戶外運動、電子競技、新能源汽車展等多元內容。