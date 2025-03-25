【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
首引入“跨次元”文化 北京亮馬河醒春啟航
http://www.CRNTT.com
2025-03-25 12:36:11
3月21日至3月23日，北京亮馬河迎來2025年醒春啟航。本年度的醒春啟航活動中首次引入“跨次元”文化。（圖片來源：新華社）
中評社北京3月25日電／據新華社報導，3月21日至3月23日，北京亮馬河迎來2025年醒春啟航。本年度的醒春啟航活動中首次引入“跨次元”文化，主會場設置在電競主題綜合場館“微博IN”，現場有百名遊戲愛好者同台競技，DJ電音秀、COSPLAY巡游等活動將氛圍感拉滿。同時，亮馬河“醒春元氣游園會”同步舉行，涵蓋品牌互動、餐飲消費、戶外運動、電子競技、新能源汽車展等多元內容。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
台青北京行：感受到文化震撼與科技驚喜
(2025-03-25 10:11:53)
北京大風黃色預警 市教委提示安全應對
(2025-03-25 10:07:41)
北京醫藥健康產業規模首破萬億
(2025-03-22 17:57:49)
北京古城結構的“數學之美”
(2025-03-22 17:50:45)
北京來論：賴清德的好勇鬥狠不過是末路狂奔
(2025-03-21 00:11:09)
北京市首所市屬職業大學獲批設立
(2025-03-20 17:39:01)
城市的善治之道 北京“里子行動”調查
(2025-03-18 11:46:26)
北京來論：反分裂國家法是遏獨利劍
(2025-03-18 00:08:23)
北京今年已查處“涉牌”違法兩萬餘起
(2025-03-16 18:11:34)
北京迎雨雪降溫天氣 供暖時間延長2天
(2025-03-15 18:04:19)