美股投資者被迫正視衰退的可能

中評社香港3月24日電／金融市場面對的最大問題不是英偉達（NVDA）何時會變回日日創新高——很抱歉打破你的幻想。最大問題是：美國上半年的經濟是否只是暫時放緩，短期底部但仍在增長？美國政府政策日日新鮮，不明朗因素正挑戰經濟的韌力。這種放緩似乎已經反映在股價上⋯⋯



還是，現在見到經濟放緩的端倪，會急轉直下陷入衰退？由於企業和消費者收緊支出，而關稅戰持續，特朗普的減稅措施又是未知數，但市場尚未預期這種衰退。



“一切感覺變慢了。”一位大型消費品公司的總裁私下對Yahoo財經說。



一位飲品公司總裁表示，特朗普的關稅戰迫使其重新考慮2025年和2026年的支出計劃。



摩根大通策略師Bruch Kasman本週稱今年的衰退概率升至40%，引起關注。這是華爾街大行預測中第二高的衰退概率，僅次於BCA Research的資深預測師Peter Berezin的75%。



但這樣的評論不僅僅出現在雞尾酒會上或研究報告中。它們開始出現在大型上市公司的業績報告和電話會議中。經濟可能不是純粹放緩，市場正迅速為此而定價。



聯邦快遞總裁Raj Subramaniam在上星期的業績電話會議上說：“然而，當前環境令需求變得不明朗。我們將繼續與客戶密切合作，幫助他們適應這個不斷變化的市場。”另一名高管表示在“工業經濟”之下添上了不確定性。



公司股價在翌日重挫。



Nike的股票在也如是。



Nike的收益電話會議給投資者一記當頭捧喝：在全球貿易戰的背景下，大貨車轉不了髪夾彎。



公司對今季度的指引令市場吃驚。銷售預計將下降10多個百分點，遠低於預期。受關稅和為清理滯銷款式打折拖累，利潤率將再次承受壓力。



新上任的總裁Elliott Hill在業績電話會議上高呼“經濟不確定性”。



經濟的不穩定也持續體現在數據中。



根據最新的零售銷售數據，上個月美國零售商的支出遠低於預期。這是消費者信心數據和各種聯儲局各種疲弱的調查數據以外再一項疲弱的數據。



備受關注的GDPNow Tracker顯示第一季經濟將出現負增長。



Evercore ISI零售分析師Greg Melich 表示：“消費者支出的波動似乎已成為新常態，因為我們正在等待關稅的每月變化，同時對滯脹甚至衰退的憂慮正不斷加劇。”



市場仍在試圖找出新常態。