美副總統夫人計劃訪格陵蘭島　被批危險的挑釁

中評社北京3月24日電／美國副總統詹姆斯·戴維·萬斯的夫人烏莎·萬斯計劃本周訪問格陵蘭島。此訪正值美國總統特朗普多次提出要吞併格陵蘭島的想法之際，格陵蘭島方面認為是“一種危險的挑釁”。



新華社報導，在格陵蘭島首府努克，記者23日下午在努克機場看到，許多丹麥警察在此集結。丹麥警方聲明說，這些警察是從丹麥首都哥本哈根派出，以應對美國代表團的來訪。



美國第二夫人辦公室23日發表聲明說，烏莎·萬斯將於27日出發，29日返回。作為美國代表團成員，她將“參觀歷史遺址”並“瞭解格陵蘭島的文化遺產”。另據美媒報導，美總統國家安全事務助理邁克爾·華爾茲將陪同訪問。



據丹麥廣播公司報導，烏莎·萬斯一行計劃訪問努克和格陵蘭島第二大城市錫西米尤特，並在錫西米尤特觀看當地知名的狗拉雪橇比賽。但該賽事主辦方表示，並未邀請“任何美國人”來觀賽。



23日，格陵蘭島多位政黨領導人對美國代表團的訪問計劃提出批評。格陵蘭島自治議會第一大黨民主黨主席延斯-弗雷德里克·尼爾森發表講話說，在格陵蘭島新一屆自治政府尚未產生時，“這些美國人”到訪，顯示出他們對格陵蘭島人民缺乏尊重。格陵蘭島自治政府總理穆特·埃格德在對當地媒體說，此次來訪是“一種危險的挑釁”，近期美國對格陵蘭島施加的壓力“正在侵犯我們作為一個民族的尊嚴”。



丹麥首相梅特·弗雷澤里克森同日對丹麥媒體表示，丹麥希望與美國合作，但這種合作必須也只能建立在國家間相互尊重主權的基本價值觀之上。她說，烏莎·萬斯此訪“是我們正在認真對待的事情”。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島，屬于丹麥的自治領地，島上稀土等資源豐富。去年美國總統選舉後，特朗普多次表達要奪取格陵蘭島控制權的意願，曾派其長子小特朗普和其他幾名“代表”到訪格陵蘭島，還稱不會排除通過“軍事或經濟脅迫”手段奪取該島控制權的可能性。