加拿大提前大選前景如何？

中評社北京3月24日電／加拿大總理卡尼23日宣佈解散議會並提前舉行第45屆聯邦眾議院選舉。卡尼為何上任後很快宣佈舉行大選？加拿大的選舉過程如何？哪個政黨更有可能獲勝？



為何“匆忙”大選



新華社報導，今年1月6日，加拿大時任總理特魯多宣佈辭去執政黨自由黨領袖職務，並表示將在自由黨選出新領袖後辭去總理職務。特魯多同時要求議會休會至3月24日。



卡尼1月16日正式宣佈參加自由黨領袖選舉，並辭去所有商界職務。3月9日，卡尼以壓倒性優勢當選自由黨新領導人，3月14日宣誓就任加拿大總理並組建內閣。



“政治素人”卡尼此前並非經民選產生的眾議員，也是加拿大歷來少有的非民選總理之一。



卡尼在23日宣佈提前大選的講話中表示，希望得到加拿大民眾的授權來與美國總統特朗普打交道，發展經濟以造福全體加拿大人。“要保護加拿大、投資加拿大、建設加拿大、統一加拿大，還有很多工作要做。這就是為什麼我要求我的加拿大同胞給予我強有力的積極授權。”



分析人士指出，在特魯多宣佈下台後，自由黨從卡尼參加黨內選舉到就職總理期間得到大量民意支持，完成民調從大幅落後反對黨保守黨20個百分點到領先的逆轉。同時，支持加拿大提前舉行大選的民眾也不在少數。卡尼希望借助這一勢頭鎖定優勢，使自由黨連續第四次贏得聯邦大選的勝利。

