日媒：中日韓接近背後是特朗普的影子

中評社香港3月24日電／日經新聞網分析文章指出，日本、中國和韓國三國在3月22日的外長會上確認推進自由貿易等以經濟為核心深化合作。彼此接近的背景是美國特朗普政府在國際社會造成的不確定性。將穩定三國的關係，以應對美國。中國方面可能認為這是打破以美國為中心的同盟關係所形成的日美韓團結的好機會。文章內容如下：



“面對世界經濟格局深刻調整，單邊保護主義甚囂塵上”，中國外交部部長王毅3月22日在與日本外相岩屋毅擔任聯合主席的中日經濟高層對話中，在考慮特朗普政府的情況下如此強調。



日本外務省透露，王毅在時隔5年的經濟對話中提出早日重啟中日韓自由貿易協定（FTA）談判，也再次表達了加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）的意願。



中日韓分別在雙邊貿易中聯繫密切。受到彰顯美國保護主義的關稅強化政策的影響，自由貿易很容易成為團結紐帶。



特朗普政府3月12日在不設定適用豁免的情況下，對鋼鐵和鋁相關進口產品加徵25%關稅。4月還將公佈汽車等的加徵關稅措施。



日本在閣僚層面要求豁免關稅，美方沒有接受。美國總統特朗普公開表示，“日本在經濟上從我們這裡獲得了利益”，對日本在安全上依賴美國軍事力量、同時在經濟上獲得利益表示不滿。



韓國也面臨壓力。特朗普4日在施政演說中表示，儘管在軍事方面支援韓國，但韓國仍向美國徵收平均4倍的關稅。韓國政府主張，韓美自貿協定已經生效，對進口產品徵收的實效關稅衹有0.79%。



韓國以尹錫悅總統遭彈劾為轉捩點，內政混亂持續，難以與特朗普政府建立關係。美國能源部把韓國指定為在防止核擴散、反恐和不穩定的地區局勢等方面需要關注的“敏感國家”。



日本和韓國分別與美國建立同盟關係，在安全保障上依賴美國。在視同盟為成本的特朗普政權下，對美軍的保護感到不安。



中國樂見日韓和美國關係的動搖。與特朗普政府的提高關稅的博弈仍在持續，圍繞台灣海峽和南海的緊張狀態也沒有得到緩解。中國希望利用美國並未參與的中日韓框架，探索加強與日韓兩國的關係。



此外，對俄羅斯“入侵”烏克蘭問題上的美俄接近感到焦慮，也促使中國與日韓接近。迄今為止，中俄在對美問題上保持一致，擴大了經濟和貿易合作。希望避免停戰談判推動美俄關係改善，“美對中俄”格局變成“美對中”的情況。



日本外務省官員表示“世界各國忙於應對烏克蘭危機，無暇關注中國。在這種情況下，與鄰國日本加強溝通是非常重要的”。



日本對接近中國也存在慎重論。在釣魚島（日稱“尖閣列島”）周邊持續發生的進入日本主張的領海和扣押日本人等中日之間懸案並未取得進展。日本自民黨內部有觀點認為，“如果沒有取得日本食品進口重啟等成果，可能只會被中國方面利用”。



中韓也存在摩擦。這是因為中國最近在中韓專屬經濟水域（EEZ）重疊的黃海上的水域設置了構築物。還發生了中國阻止韓國政府的調查、兩國海警進行對峙的事態。



中日韓正在制定年內在日本舉行領導人會議的日程，但時間尚未確定。特別是日本和韓國的內政存在風險。



日本因首相石破茂向自民黨所屬議員發放價值10萬日元的商品券問題，政權面臨逆風。在夏季參院選舉之前，黨內“推翻石破”的行動持續發酵，石破茂忙於應對政局，恐將難以專注於外交。



而在韓國，憲法法院的彈劾審判將繼續進行，是尹錫悅被罷免並由新政權代替？還是彈劾被駁回，重回尹錫悅政權？目前仍是未知數。



東京大學的佐橋亮教授（國際政治）表示，“中國面對美國並沒有被逼入絕境，可能認為在日韓內政不穩定的情況下，可以佔據優勢”。