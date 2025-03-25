加拿大總理：不會讓特朗普得逞

中評社北京3月25日電／據新華社報導，加拿大總理卡尼23日宣布，解散議會並提前舉行第45屆聯邦眾議院選舉。卡尼還表示，美國總統特朗普“想毀了我們，這樣美國就可以控制我們”。



卡尼是在當天面見加拿大總督瑪麗·西蒙並得到後者同意後作出這一宣布的。根據日程安排，選舉活動將持續36天，投票日為4月28日。在選舉期間，卡尼內閣將成為“看守內閣”。



卡尼在講話中表示，希望得到加拿大人的授權來與美國總統特朗普打交道，並發展經濟以造福全體加拿大人。“由於特朗普總統不合理的貿易行為和對我們主權的威脅，我們正面臨一生中最大的危機，”卡尼說。“我們的回應必須是建立強大的經濟和更安全的加拿大。特朗普總統聲稱加拿大不是一個真正的國家。他想毀了我們，這樣美國就可以控制我們。我們不會讓他得逞。”



卡尼9日以壓倒性的優勢當選加拿大執政黨自由黨新領導人，14日宣誓就任加拿大總理並組建內閣，但他在議會裡沒有席位。



加拿大保守黨領袖波利埃夫爾23日宣布啟動該黨競選活動。他在講話中也表示，將對抗特朗普及其吞並加拿大的威脅，加拿大永遠不會成為美國的第51個州。民意調查顯示，自由黨與保守黨支持率接近。



魁北克集團、新民主黨和綠黨等政黨當天也分別啟動了競選活動。



加拿大選舉委員會宣布，即將在全國343個聯邦選區開設選舉辦公室，處理選民登記和投票事宜。