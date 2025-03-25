哈馬斯11人已被打死　緊張局勢下美以通話

中評社北京3月25日電／據新華社報導，以色列軍方23日宣布，又打死一名巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局成員。至此，已有至少11名哈馬斯政治局成員在2023年10月開始的新一輪巴以衝突中死亡。美國國務卿魯比奧與以色列總理內塔尼亞胡當天通電話，“強調了美國對以色列的支持”。



哈馬斯政治局11名成員被打死



巴勒斯坦加沙地帶消息人士23日告訴新華社記者，以色列軍隊當天襲擊了位於加沙地帶南部汗尤尼斯的納賽爾醫院，造成包括哈馬斯政治局成員伊斯梅爾·巴爾胡姆在內的至少5人死亡。



哈馬斯政治局是該組織的最高政治權力機構，每隔四年進行一次選舉。最近一次選舉是在2021年，當時選出16名政治局成員。



據不完全統計，自2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，已有至少11名哈馬斯政治局成員被打死，其中多數是在以色列對加沙地帶的軍事行動中喪生，另有兩人在他國遭以色列暗殺。他們主要包括：



一、伊斯梅爾·哈尼亞：哈馬斯政治局主席。2024年7月31日，哈尼亞在伊朗德黑蘭遇襲身亡。以色列國防部長卡茨同年12月證實，這起暗殺由以方所為。



二、葉海亞·辛瓦爾：在哈尼亞喪生後接任哈馬斯政治局主席。以方說，辛瓦爾在2024年11月16日在以軍對加沙地帶展開的一次軍事行動中死亡。



三、薩利赫·阿魯裡：哈馬斯政治局副主席。2024年1月，以色列無人機襲擊位於黎巴嫩首都貝魯特南郊的哈馬斯辦公室，導致阿魯裡等6人死亡。



四、奧薩馬·穆扎伊尼：哈馬斯政治局成員，2023年10月在以色列對加沙地帶的空襲行動中死亡。