墨西哥一廂式車墜落峽穀已致12死4傷

中評社北京3月25日電／據新華社報導，墨西哥北部新萊昂州聖地亞哥市23日發生一起交通事故，已造成12人死亡、4人受傷。



聖地亞哥市民防部門在社交媒體上發布消息稱，一輛廂式車行駛至聖地亞哥市洛斯科馬萊斯地區時發生側翻。車輛墜入峽穀後一度引發森林火災，過火面積達2.3公頃，目前火勢已被完全控制。



聖地亞哥市民防部門表示，事發時車上載有16名乘客。傷者已被送往醫院接受治療。相關部門將就事故原因展開調查。



墨西哥交通事故頻發，通常由超速行駛、車況不佳或司機疲勞駕駛所致。