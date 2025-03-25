3月24日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京3月25日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆3月24日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



郭嘉昆：中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥將於3月27日應邀出席在海南舉行的博鰲亞洲論壇2025年年會開幕式並發表主旨演講。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，法國歐洲和外交部長巴羅將於3月27日至28日訪華。



中新社記者：近日，王毅外長赴日本出席中日韓外長會並舉行中日經濟高層對話，請問發言人能否介紹更多情況？



郭嘉昆：中方已經發布了有關消息，你可以查閱。在日本期間，王毅外長出席了第11次中日韓外長會，時隔6年舉行中日經濟高層對話，並同日本首相石破茂等舉行會見，期間還會見了韓國外長趙兌烈。訪問取得了成功。



中日韓三國外長就三國合作以及地區和國際問題深入交換意見，一致認為應共同維護好三國合作勢頭，全面推進務實合作、拓展合作領域、深化人文交流，推動更多惠及三國人民和地區的新成果。



中日雙方一致同意落實好習近平主席同石破茂首相利馬會晤達成的重要共識，全面推進中日戰略互惠關係，加強各領域交流合作，推動雙邊關係行穩致遠。雙方共有15個政府部門出席經濟高層對話，圍繞宏觀政策、經貿投資、數字經濟、綠色發展、生態環保、人文交流、區域合作等進行深入溝通，規劃下步合作，達成20項共識。

