外交部答中評：敦促日方審慎處理台灣問題

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京3月25日電（記者 海涵）根據外交部發布的消息，王毅外長赴日本期間同多名日本政要談及台灣問題，強調中日四個政治文件對台灣問題作出明確規定，必須嚴格履行，不容模糊倒退。外交部發言人郭嘉昆24日在例行記者會上就此回答中評社記者提問時指出，所謂“台灣有事就是日本有事”“《中日聯合聲明》不具法律約束力”的謬論將嚴重侵蝕中日關係政治基礎，不僅大錯特錯，而且十分危險。我們敦促日方重信守諾，審慎處理台灣問題，以實際行動維護中日關係改善發展勢頭。



郭嘉昆表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。



郭嘉昆指出，今年是台灣光復80周年，日方在台灣問題上負有不可推卸的歷史罪責。1943年中美英發表《開羅宣言》，明確規定要把日本竊取的台灣歸還中國。1945年中美英蘇發表《波茨坦公告》，第八條規定《開羅宣言》之條款必將實施。1945年8月15日日本宣布接受《波茨坦公告》，無條件投降。日方此後又在1972年《中日聯合聲明》中承諾遵循《波茨坦公告》第八條的立場。1978年《中日和平友好條約》寫明“聯合聲明所表明的各項原則應予嚴格遵守”，條約經中日兩國立法機構審議通過，連同《中日聯合聲明》一體，構成具有法律約束力的兩國關係指導文件。這些歷史經緯和法理依據充分表明，恪守一個中國原則是日方必須履行的嚴肅政治承諾和國際法義務。



郭嘉昆強調，所謂“台灣有事就是日本有事”“《中日聯合聲明》不具法律約束力”的謬論將嚴重侵蝕中日關係政治基礎，不僅大錯特錯，而且十分危險。我們敦促日方重信守諾，審慎處理台灣問題，以實際行動維護中日關係改善發展勢頭。



