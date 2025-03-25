外交部：望日方同美化侵略歷史行為徹底切割

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京3月25日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆3月24日在例行記者會上表示，希望日方深刻汲取歷史教訓，本著對歷史、對人民、對未來負責任的態度，同一切美化侵略歷史的行為徹底切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。



有記者提問說，王毅外長赴日本出席中日韓外長會並舉行中日經濟高層對話期間同石破茂首相、岩屋毅外相等日本多名政要會見。根據中方發布的消息，王毅外長在會見中闡述了中方在歷史問題上的立場關切，強調日方應正確認識和對待歷史。發言人能否進一步介紹中方在該問題上的原則立場？



郭嘉昆表示，正如王毅外長所說，歷史問題事關中日關係政治基礎，事關戰爭受害國人民感情。正確認識和對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本同周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的重要標準。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。前事不忘，後事之師。銘記過去那段歷史不是為了延續仇恨，而是為了珍惜當前來之不易的和平，更好開辟未來。



郭嘉昆指出，中日四個政治文件確立了“以史為鑒、面向未來”的重要政治原則，日方作出過嚴肅政治承諾。我們希望日方深刻汲取歷史教訓，本著對歷史、對人民、對未來負責任的態度，同一切美化侵略歷史的行為徹底切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。



