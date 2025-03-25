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中方是否將與美方開展對話？外交部回應
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2025-03-25 00:38:26
外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝）
中評社北京3月25日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆3月24日主持例行記者會。有記者就中方是否將與美方開展對話相關內容提問。
郭嘉昆表示，中方始終認為中美關係保持穩定、健康可持續發展，符合兩國人民共同利益和國際社會的普遍期待。
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