中方是否將與美方開展對話？外交部回應

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京3月25日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆3月24日主持例行記者會。有記者就中方是否將與美方開展對話相關內容提問。



郭嘉昆表示，中方始終認為中美關係保持穩定、健康可持續發展，符合兩國人民共同利益和國際社會的普遍期待。