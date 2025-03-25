】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
中方是否將與美方開展對話？外交部回應
http://www.CRNTT.com   2025-03-25 00:38:26


外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝）
　　中評社北京3月25日電（記者　海涵）外交部發言人郭嘉昆3月24日主持例行記者會。有記者就中方是否將與美方開展對話相關內容提問。

　　郭嘉昆表示，中方始終認為中美關係保持穩定、健康可持續發展，符合兩國人民共同利益和國際社會的普遍期待。 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：