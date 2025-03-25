香港可產礦泉水　打造溫泉不是夢

中評社北京3月25日電／據大公報報導，香港這顆“東方之珠”，除了在經濟領域表現卓越外，其自然資源的開發潛力同樣不容小覷。香港大學地球科學系焦赳赳教授日前接受《大公報》專訪時指出，香港本地擁有豐富的地下水資源，不僅有礦泉水可以開發，還有溫泉資源，可以為市民和遊客提供全新的體驗。



“香港有淡水資源可以善加利用，可以從‘小’的方面進行運用，比如生產本地礦泉水，甚至開發香港溫泉！”他相信，通過科學規劃和合理開發，香港的礦泉水和溫泉將成為香港的新名片。



香港有豐富的地下水資源，但不可能滿足數百萬人的食水需求，東江水才是香港的命脈。焦教授指出，在香港大規模開發地下水資源作為飲用，成本較高，但如果只是生產本土礦泉水，可行性就很高，“香港開發地下水作為礦泉水就容易許多，在理想情況下，預計大概兩三年便會實現。”



十多本地泉點 市民每日打水



香港擁有本土礦泉水品牌並不是痴人說夢！焦教授表示，香港每年瓶裝水消耗量是19萬立方米，且只需占據市場1%便可將香港地下水作為礦泉水進行生產，即每年不到2000立方米。



“2000立方米的量很小。”焦教授表示，香港有許多山泉，比如香港大學後面就有一個龍虎泉，每年的流量就已經超過了2000立方米，足夠占據香港礦泉水1%的市場，而且還有其他的山泉點，“香港有許多市民喜歡喝山泉水，因此我們至少在香港找到十幾個泉點，市民幾乎每天都會去打水。”



焦赳赳教授表示，香港有許多地方的地下水已達到礦泉水的標準，“礦泉水的標準是偏矽酸濃度要超過25mg／L，香港目前找到的一些地下水的偏矽酸濃度遠遠超過這個量，比如新界達到90mg／L，在大帽山那邊有60mg／L。”