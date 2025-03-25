中評社北京3月25日電／網評：以新思維推動香港養老發展



來源：大公報 作者：李世榮



今年全國兩會勝利閉幕。兩會期間各代表委員始終秉持急市民所急的理念，以民有所呼、必有所應的積極態度，緊扣經濟發展和民生改善的主題展開討論、建言獻策。



我國人口老齡化形勢日益嚴峻，老年人口規模不斷擴大，香港亦同樣面對人口老化問題，這既是社會發展進步的體現，也給養老保障、養老服務等方面帶來了巨大挑戰。今年的政府工作報告提出，積極應對人口老齡化，完善發展養老事業和養老產業政策機制，大力發展銀發經濟等內容。筆者認為，這不僅對內地意義深遠，對於香港而言，同樣是指引其前行、促進民生改善的重要方向。



完善發展養老事業和養老產業政策機制，是積極應對人口老齡化的關鍵一環，特區政府一直提倡“居家安老為本，院舍照顧為後援”的政策方針。例如香港長者想獲得家居送飯服務，就要向相關機構申請，即使申請獲批，由於送飯時間往往要考慮機構職員的工作時間，晚飯有機會在下午四點便送到長者手上，等到食飯時間，飯菜均已“攤凍曬”。因此，筆者認為，政府要加大對養老事業的投入，推動養老服務的建設與完善。例如可借鑒上海在不少社區打造“15分鐘養老服務圈”的經驗，令長者在家就能享受到助餐、助浴、助醫等便捷服務。



而院舍方面，筆者曾在去年立法會質詢中，詢問過政府有關安老院的服務質素，政府回復“安老院服務提供者管理體系認證計劃”於2024年3月31日完結，共有344間私營安老院（占整體私營安老院約五成半）參與，當中超過九成的院舍對推行認證資助計劃的兩家認證機構（即香港老年學會及香港品質保證局）的服務表示滿意。既然參加的安老院超九成滿意，政府是否可以考慮重推計劃，以助過去並未參加的近半數私營安老院提高其質素？