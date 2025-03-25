中評社北京3月25日電／網評：多措並舉保障“幼有善育”



來源：光明日報 作者：陳佳



內蒙古鄂爾多斯聚焦“3歲以下嬰幼兒照護”，增加托幼一體化普惠托育服務供給；江蘇宿遷加快建立普惠托育服務體系，為家庭真正“托底”……近期，多地部署落實生育支持政策，聚焦普惠托育服務推出一系列務實舉措。



大力發展托育服務，是構建生育友好型社會的應有之義。近年來，我國持續擴大托育服務供給，加快完善托育服務體系，越來越多的家庭從中受益。



在國家頂層設計方面，“每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數”納入國家“十四五”規劃綱要的經濟社會發展主要指標；2021年到2024年，中央下達專項資金，用於支持建設托育服務中心、公辦托育機構以及普惠托位；2024年，學前教育法正式通過，鼓勵有條件的幼兒園開設托班，進一步擴充托育資源……一系列政策舉措，為托育服務發展提供了有力政策牽引和制度保障。在此規範引領下，各地積極探索多元化的托育服務供給模式，如上海在街鎮開設社區“寶寶屋”，提供臨時托、計時托等靈活服務；廈門思明區針對普惠托育機構實施獎補及租金減免政策；山東濟南積極探索“小區內、家門口”的家庭托育模式，帶給萬千家庭扎實的獲得感、幸福感和安全感。



我國托育服務發展雖已取得喜人成果，但距離群眾的需求仍顯不足，仍有不小的提升空間。譬如，托位總量不足與局部過剩並存。有機構調研顯示，因定價過高，部分托位長期閑置，但同時一些城市入托排隊周期竟長達6至8個月。此外，托育服務質量監管體系也有待進一步完善。當前，托育服務從業人員持證率仍需提高，且缺乏統一職業資格認證標準，導致托育質量參差不齊。另外，政策協同性也需進一步提升，各部門需協同發力，把完善托育服務這件好事切實辦好。