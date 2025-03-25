香港年度馬壇盛事舉行

“香港打吡大賽2025”現場人潮湧動（圖源：人民網） 中評社北京3月25日電／據人民網報導，一年一度的“寶馬香港打吡大賽”23日在沙田馬場開跑。當日賽事吸引近7.2萬名觀眾入場觀賽，其中沙田馬場觀眾超6.1萬人，內地及海外旅客入場人數超9000名，創下歷來打吡大賽新高。



香港賽馬會介紹，香港打吡大賽於1873年首次舉行，只限4歲馬匹角逐，是香港馬壇享負盛名的大賽之一。



當日，10場精彩賽事在沙田馬場依次上演。第7場為焦點賽事，經過激烈角逐，由練馬師呂健威訓練、韋紀力策騎的賽駒“百賀飛駒”在該項賽事中奪冠。



該項賽事今年總獎金為2600萬港元，共有14匹佳駟參賽。



香港特區行政長官李家超在施政報告中明確提出將賽馬旅遊納入香港旅遊發展藍圖，香港開啟賽馬旅遊新篇章。



本屆大賽被納入香港旅遊發展局“盛匯超級三月”重點推廣活動。香港賽馬會當日舉辦“旅遊大使導賞團”，旅客隨團參觀馬場內的互動體驗區、馬匹亮相圈等，並到終點附近觀賞賽事，從而深入瞭解及體驗香港賽馬文化。



來自廣州的遊客張先生激動地表示，“此次專程來香港就是為了觀看打吡大賽，之前聽說這個活動特別熱鬧，果然一到現場就被熱鬧氣氛感染了，和電視里看完全不一樣。”



提及參團感受，張先生說，“其實之前對賽馬不太懂，在導賞團的帶領下，我們對香港賽馬運動有了全方位的瞭解，非常有意義。”



“整個導賞團行程，最喜歡終點衝線瞬間，現場體驗感極佳。”來自佛山的旅客郭先生認為，當賽駒發力衝刺，現場集體呐喊，緊張刺激的氛圍和其他競技體育項目類似。