中評社北京3月25日電／據人民日報海外版報導，香港植樹日活動22日在港舉行。香港特區行政長官李家超致辭表示，香港將繼續發揮國際金融、航運、貿易中心的地位，推動綠色和可持續金融發展，發展成為區域綠色金融中心。



香港植樹日活動自1998年開始設立，是香港全民環保的標誌性活動。當日，解放軍駐香港部隊派出近200名官兵，與社會各界人士攜手在元朗大欖郊野公園種植8種5000餘棵樹苗。駐香港部隊已累計派出約1.84萬人次參加香港植樹日活動。



李家超說，香港是亞洲最早採取行動應對氣候變化的城市之一，特區政府一直帶領香港積極對接國家戰略，保持特區長期繁榮穩定。面對氣候變化的挑戰，香港肩負作為國際大都會的承擔，致力凝聚社會力量，推動綠化和環保措施。



李家超表示，特區政府已公布“可持續金融行動計劃”，訂立銀行業邁向淨零排放的目標。特區政府已推出香港可持續披露路線圖，推動香港成為首批將本地準則銜接國際財務報告可持續披露準則的司法管轄區。特區政府支持本地綠色科技發展，加速生產綠色轉型，為企業提供綠色科技的示範基地，助力他們開拓新市場。香港也大力開拓生態旅遊，發掘更多郊外和海岸旅遊路線，為旅遊業釋放更多綠色潛能。



中央政府駐港聯絡辦公室副主任尹宗華、中國人民解放軍駐香港部隊副司令員譚志偉、中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署聯絡局副局長謝志祥等共同主禮植樹儀式。