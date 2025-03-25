廣東省在港舉辦2025年春茗

中評社北京3月25日電／據人民日報海外版報導，由廣東省粵港澳合作促進會主辦的“廣東省2025年春茗（香港）”近日在香港會展中心舉行，逾500位粵港兩地各界知名人士會聚一堂，共敘桑梓情誼，共謀發展大計，共話美好未來。



廣東省省長王偉中出席春茗並致辭表示，廣東與香港地域相連、人員相親，共同的發展使命和文化根脈讓粵港兩地相互協作，相互成就。廣東將全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，全力支持香港發揮“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。



香港特區行政長官李家超提出，以三個“新”為基礎，為粵港澳大灣區建設貢獻香港力量。他表示，香港與廣東同根同源，一起攜手推進大灣區發展，開創新格局，不斷豐富“一國兩制”的生動實踐。粵港兩地將繼續同心同德，推動大灣區協同發展，為兩地人民的安居樂業共謀發展，為全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。



中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄表示，廣東兼具機電技術和數字技術兩大優勢，香港既有人工智能等領域的創科優勢，也有國際教育樞紐的人才支撐和國際金融中心的金融支撐，更有內聯外通、高端服務業的獨特優勢，與廣東的互補性、協同性極高，香港攜手廣東發展新質生產力前景廣闊、值得期待。服務香港高質量發展和高水平安全，服務粵港深化合作交流，駐港聯絡辦責無旁貸。



廣東省粵港澳合作促進會成立於2009年，旨在通過民間交流合作，促進粵港澳深化合作，促進區域協調發展，為粵港澳三地經濟、社會、文化高質量發展出謀獻策，為全面貫徹“一國兩制”方針、維護港澳地區的繁榮穩定貢獻力量。