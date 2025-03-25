中泰將舉行海軍聯合訓練

中評社北京3月25日電／據新華社報導，記者24日從國防部獲悉，根據中泰雙方共識，中泰“藍色突擊－2025”海軍聯合訓練將於3月下旬至4月上旬位廣東湛江附近舉行。



據瞭解，此次聯訓主要開展城市反恐戰術、聯合對海打擊、聯合反潛等內容訓練。這是兩國海軍第6次舉行該系列聯訓，對深化兩國海軍務實合作、提升海上聯合行動能力具有積極意義。