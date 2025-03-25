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俄批評歐盟對烏政策忽視解決衝突根源
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2025-03-25 09:16:21
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（圖源：央視新聞）
中評社北京3月25日電／據央視新聞報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫當地時間23日表示，歐盟在烏克蘭問題上的政策自相矛盾，一方面聲稱支持和平，另一方面卻推動軍事化。他批評歐洲國家討論在烏克蘭部署北約部隊，卻忽視解決衝突根源，稱“歐洲這種猖獗的軍國主義政策令人費解。”
佩斯科夫還提到，特朗普重返白宮後，歐盟面臨著更多的防務壓力。他警告稱，法國總統馬克龍提出為歐盟國家提供“核保護傘”的言論“非常危險”。
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