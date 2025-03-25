站在十字路口　如何改寫全球秩序的臨界點

第七屆戰略與安全國際論壇進入第四議題討論環節，主持人達巍帶領四位嘉賓圍繞“國際秩序：最好的還是最壞的時代？”這一議題，展開深入討論。（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月25日電（實習記者 姜宜芃）2025年3月21日，由清華大學戰略與安全研究中心（CISS）主辦的第七屆戰略與安全國際論壇進入第四議題討論環節。本場議題以“國際秩序：最好的還是最壞的時代？”為主題，由清華大學國際關係學系教授、CISS主任達巍主持，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒、美國保爾森基金會高級副主席保羅·特里奧洛（Paul Triolo）、前歐盟駐華、駐俄大使艾德和（Markus Ederer），以及中國人民大學國際關係學院副教授李晨作為討論嘉賓，圍繞國際秩序轉型的本質、風險與機遇展開深度對話。



達巍以英國作家狄更斯在《雙城記》中的經典名句“這是最好的時代，這是最壞的時代；這是智慧的時代，這是愚蠢的時代“為會議開篇並拋出核心問題：我們是否已處於新的國際或全球秩序中？若答案是肯定的，我們應如何定義並面對這一新的秩序？



朱鋒指出，冷戰後形成的美國單極時刻已終結，多極化時代到來。他形容當下的國際秩序處於“既非最壞、亦非最好”的過渡期。一方面，全球化推動權力再分配，多極化格局加速形成；另一方面，美國主導的自由國際秩序因自身政治極化與社會分裂陷入失能，加劇全球不穩定。朱鋒以俄烏衝突與中美科技競爭為例，強調“舊秩序坍塌”的風險。特朗普時代開啟的“美國優先”政策不僅將削弱國際協調機制，更會讓世界陷入“無規則競爭”的陰影。若主要大國無法重建合作框架，國際社會可能滑向叢林法則的深淵。不過，中國、歐盟等力量在氣候治理、數字經濟等領域的積極嘗試，證明了多邊主義的韌性仍是未來希望所在。



保羅·特里奧洛從企業實踐視角提出秩序重構的碎片化特徵。他認為，當前國際秩序並非單一體系，而是由貿易、金融、科技、安全等不同領域的規則網絡交織而成。他以中美在跨境審計監管、數字貨幣標準、人工智能治理等具體領域的合作為例，強調局部共識對整體秩序的關鍵作用。在金融監管協調方面，中美就中概股審計監管達成的協議，既體現中國對全球資本市場規則的接納，也反映雙方在維護金融市場穩定上的共同利益； 同時，中美數字規則趨同化進程正在加速，中國近期調整跨境數據流動政策、向歐盟《通用數據保護條例》（GDPR）靠攏的舉措，為加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）等高標準貿易框架奠定基礎；人工智能的治理合作方面，中美在巴黎人工智能安全峰會的互動也表明，兩國在制定前沿技術治理規則上存在“非零和博弈空間”， 兩國在算法透明度框架達成的階段性共識，正是基於這種技術性信任積累的成果。特里奧洛總結稱，新舊秩序並非非此即彼，而是一個混合共存的狀態。即使在地緣政治緊張加劇的背景下，行業標準、企業實踐與跨國利益仍能成為新舊秩序轉變之時的“穩定錨”。