中評現場：探索中美關係中“大交易”可能性

第七屆戰略與安全國際論壇現場，主持人肖茜與五位嘉賓圍繞中美關係的現狀、挑戰及未來合作可能性展開了深度對話。（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月25日電（實習記者 姜宜芃）3月21日，第七屆戰略與安全國際論壇“全球秩序的重塑與未來路徑的選擇”進入第二議題討論環節，主題為“中美關係：大交易是否可能？”。本場討論由清華大學戰略與安全研究中心副主任、國際合作與交流處處長、人工智能國際治理研究院副院長肖茜主持，與會嘉賓包括美國前代理助理國務卿董雲裳、歐洲知名外交政策專家邁克爾·瓦提裘提斯、復旦大學國際問題研究院研究員趙明昊、中國建設銀行研究院高級研究員余翔，以及美國史汀生中心東亞項目主任孫韵。學者們圍繞中美關係的現狀、挑戰及未來合作可能性展開了深度對話。



主持人肖茜在開場中指出，當前中美關係正處於“迷霧期”。特朗普政府上任已兩月有餘，但其對華政策框架仍不明朗。她拋出核心問題：若以特朗普時期“交易思維”為參考，中美是否可能通過務實合作達成戰略平衡？



董雲裳（Susan Thornton）率先回應，以特朗普第一任期對華政策為切入點，強調當下蘊含的種種機遇。她回顧稱，2017年特朗普上台初期，中美曾通過雙方元首互動緩和緊張關係，甚至達成階段性貿易協議，但隨後新冠疫情全球爆發導致合作進程中斷。當前特朗普2.0政府的對華政策雖未完全成形，但其“商人特質”可能將為務實談判創造空間。她認為，若雙方能聚焦共同利益領域，或可為長期競爭關係注入穩定性。



邁克爾·瓦提裘提斯（Michael Vatikiotis）從跨大西洋關係角度分析稱，歐洲樂見中美探索“大交易”，但需警惕交易內容對地區安全的潛在影響。他指出，特朗普政府當前的優先事項是提振國內經濟、鞏固科技霸權，而中國核心訴求在於減少地緣政治壓力。若中美在經貿、科技准入等領域達成妥協，美國或許能夠默認中國在亞太地區擴大影響力，甚至放緩對台海局勢的軍事介入。他強調，這種“利益置換”雖能短期緩和矛盾，但需以不損害第三方利益為前提。在這一過程中，歐洲將密切關注中美談判動向。



趙明昊表示，中美亟需在“競合交織”的背景下重構雙方互動模式，並提出未來三大合作方向。首先，在經貿投資領域化解美方對華“脫鈎”矛盾，鼓勵中企赴美設廠以創造就業，同時呼籲美方澄清投資審查政策邊界。其次，借鑒中美近期在芬太尼治理上的協作經驗，拓展司法、網絡安全等非傳統安全議題對話。最後，人工智能技術開發與治理方面，應在政府層面延續“AI對話機制”的同時，推動地方政府、企業及學術機構參與技術規則共建，避免“技術鐵幕”。趙明昊特別強調“次國家合作”（sub－national cooperation）的潛力，例如中美城市間在綠色能源、公共衛生等領域的對口協作，可作為大國關係“減壓閥”。