社評：法治利劍高懸 “台獨”越鬧越危險

《反分裂國家法》實施20周年座談會3月14日在北京人民大會堂舉行（中評社 林艷攝） 中評社北京3月25日電（評論員 林艷）賴清德日前召開所謂“國安高層會議”，在會後聲稱“台灣是一個主權獨立的民主國家”，並將大陸界定為“境外敵對勢力”，還拋出所謂“因應五方面威脅”的“17項策略”。這一舉動引發“准戒嚴”“准戰爭”狀態的討論，更暴露出其赤裸裸的“台獨”挑釁本質。



第一，“台獨”挑釁無助和平，政治豪賭只會自食惡果。



台海局勢的和平穩定一直是建立在交流合作基礎上的，從來不是靠製造敵意和對立來實現的。賴清德進一步加碼鼓吹 “台獨”分裂言論，蓄意升高兩岸對立對抗，其背後的政治算盤不難看穿。多年來，民進黨將“抗中保台”當作政治提款機，通過製造兩岸緊張來謀取選舉利益。如今，面對內外交困的局勢，賴清德拋出這樣的言論，無非是企圖以挑釁行為達到兩個目的：對內，鞏固政權，試圖激化對立，動員支持，掩蓋民進黨執政不力的事實；對外則是想向美國表衷心，試圖在中美關係出現轉圜的大背景下證明自身的“價值”，以換取更多美方關注甚至是安全承諾。



必須指出的是，不論出於何種目的，其“抗中仇陸”及“台獨”本質昭然若揭。值得警惕的是，自1991年廢止“動員戡亂時期臨時條款”以來，兩岸在法律上早已不再處於敵對狀態，但賴清德卻公然將大陸定性為“境外敵對勢力”。此舉不僅突破了歷任台灣領導人不敢觸碰的紅線，更公然地將“新兩國論”升級為“敵國論”。賴清德刻意選擇在《反分裂國家法》實施二十週年的前夕拋出這些言論，擺出一副與大陸對抗到底的姿態，表明其在“台獨”道路上不惜孤注一擲的決心。我們認為，兩岸和平的基石向來是務實交流合作，而非這種短視的政治操弄。“台獨”挑釁不僅無助於台海和平穩定，反而將台灣推向危險的邊緣。

