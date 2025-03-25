中評關注：博鰲論壇將開幕　丁薛祥出席

博鰲亞洲論壇2025年年會註冊中心24日已啟用（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月25日電（記者 盧哲）博鰲亞洲論壇2025年年會將於3月25日到28日在海南博鰲舉行。中評社記者24日抵達博鰲瞭解到，目前各項工作已準備就緒，本屆年會有60多個國家和地區的近2000名代表參加。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥將於3月27日應邀出席博鰲亞洲論壇2025年年會開幕式並發表主旨演講。



據悉，本屆年會以“在世界變局中共創亞洲未來”為主題，年會圍繞“重建信任促合作”“全球化再平衡與包容性發展”“可持續發展”“人工智能與創新發展”四個議題，涵蓋50多場分論壇活動以及約20場媒體見面會。共有34個國家和地區147家媒體機構的1140名媒體代表報名參會。3月24日下午，博鰲亞洲論壇新聞中心已正式啟用。



博鰲亞洲論壇官方24日發佈博鰲亞洲論壇理事長潘基文的發言。潘基文表示，2025年，挑戰與機遇交織的變革將全面顯現。信任流失、競爭加劇與全球安全局勢的急速惡化，將使世界陷入更危險的分裂境地。隨著全球半數人口、超70個國家和地區迎來新領導人，2025年必將呈現更複雜的單邊主義與保護主義新態勢，以及對世界和平與全球發展的更大衝擊——這些已在達沃斯、慕尼黑安全會議等多場國際會議及國際社會引發深切憂慮。



潘基文說，然而在亞洲、在博鰲，我們正描繪另一幅圖景，奏響另一重樂章。亞洲不僅是世界經濟發展的主要引擎與貢獻者，更崛起為技術先鋒與創新中心，在人工智能與可再生能源領域取得顯著進步、矚目突破與務實應用。作為減貧、治沙及其他可持續發展目標的先行者與優等生，亞洲為發展中國家樹立了鼓舞人心的典範。尤為重要的是，亞洲始終是多邊主義、自由貿易與全球化的堅定倡導者。亞洲奇跡，本質上是全球化及深度融入世界經濟的奇跡。孕育這一奇跡的和平環境，正是由《聯合國憲章》原則宗旨、公正合理的國際秩序，以及以聯合國為核心的多邊體系所守護。捍衛多邊主義，亞洲並非孤軍奮戰。面對衝突、貧困與氣候變化等全球挑戰，全球南方已成為倡導多邊協調與合作、而非單邊行動的核心力量。全球南方國家更廣泛的代表性與話語權，正為構建更具包容性、響應力與實效性的多邊體系注入活力與新動能。