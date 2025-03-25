快評：拆散兩岸家庭　在破裂的傷口上撒鹽

中評社快評／陸配網紅劉振亞被台灣“移民署”命限期離境，今天是最後一天。民進黨當局以行政和司法手段對陸配下逐客令，在兩岸關係破裂的傷口上撒鹽，用心險惡，應受譴責責。



劉振亞是有45萬粉絲的抖音頻道“亞亞在台灣”博主。3月15日，台灣“移民署”指劉振亞違反兩岸條例及相關規定，廢止其在台依親居留許可，限期10天內離境。台灣當局近日聲稱，還有陸配“恩綺”和“小微”等遭檢舉，已通報給“戶政事務所”且通報廢除戶籍的共14人。



台灣國際家庭互助協會昨晚發布聲明，力挺劉振亞。互助協會指責當局違反國際公約，迫害陸配，拆散兩岸家庭；敦促當局正視濫權的問題，即刻撤銷行政處分，避免劉振亞骨肉分離，對劉振亞三名未成年子女造成難以回復的傷害。



台灣“戰鬥藍”召集人趙少康認為，民進黨借此案故意製造寒蟬效應，殺一儆百，增加兩岸肅殺氣氛，只為鞏固民進黨在台灣的支持力量。以意識形態作為定罪依據，不僅是民主的倒退，更帶有麥卡錫主義的影子，將不同立場的人貼上“投降主義”“失敗主義”標簽，是企圖製造寒蟬效應，壓制多元聲音。



台灣陸配成當局整肅對象引起大陸關注。國台辦發言人陳斌華日前回應相關問題時指出，這是又一個民進黨當局傷害大陸同胞的案例，民進黨當局用盡手段打壓台灣不同立場的聲音，暴露其標榜的自由是鼓譟“台獨”、宣揚抗中的自由，既虛偽又雙標，如果任由“民進黨當局”濫用行政和司法手段，台灣民眾正當權益將受到嚴重侵犯。



今天就是限期離境的最後一天，台灣當局威脅劉振亞，如果沒有自行離開，將施以強制力。劉振亞昨天接受媒體訪問時喊冤，聲稱自己沒錯、沒有打算離開。事件引起了多方關注，兩岸政治關係破裂的傷口，繼續無止境的惡化下去了。