京杭大運河連續4年全線水流貫通

中評社北京3月25日電／據人民日報報導，位於山東德州的四女寺樞紐南運河節制閘近日開啟，南水北調東線一期工程北延應急供水工程（以下簡稱“東線北延工程”）供水、引黃水與衛運河來水匯合，進入南運河，京杭大運河黃河以北河段全線通水，京杭大運河自2022年以來已連續4年實現全線水流貫通。



為持續推進華北地區河湖生態環境復甦和地下水超采綜合治理，水利部已連續4年組織實施京杭大運河全線貫通補水。2025年補水計劃持續至6月底，以京杭大運河黃河以北河段作為主要貫通線路，北起北京市東便門，經通惠河、北運河至天津市三岔河口，南起山東省聊城市穿黃工程出口閘，經小運河、衛運河、南運河至天津市三岔河口，涉及北京、天津、河北、山東，流經8個地級行政區、31個縣級行政區。通過優化配置調度東線北延工程供水、京津冀魯四省市本地水（含引灤水）、引黃水、再生水及雨洪水等水源，預計提供補水量5.56億立方米，其中入京杭大運河水量5.29億立方米，補水線路總長1274公里，置換深層地下水灌溉面積46萬畝，補水河道周邊地下水水位回升或保持穩定，水生態系統得到恢復改善。



自2025年補水啟動以來，截至3月20日，東線北延工程、潘莊引黃、官廳水庫、再生水及雨洪水等補水水源累計向京杭大運河黃河以北河段補水15761萬立方米，完成計劃補水量的28.3%。