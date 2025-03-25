韓德洙躲過彈劾　尹錫悅命運幾何

這是3月24日在韓國首爾的韓國憲法法院拍攝的彈劾案庭審現場。（圖片來源：新華網） 中評社北京3月25日電／據新華網報導，韓國憲法法院24日對被停職國務總理韓德洙彈劾案作出宣判，駁回對其的彈劾。韓德洙隨即恢復國務總理職務，並代行總統職權。目前，憲法法院尚未宣布總統尹錫悅彈劾案宣判日期。



分析人士認為，憲法法院優先對韓德洙彈劾案進行宣判，旨在暫時穩定韓國政局。韓德洙彈劾案塵埃落定，但尹錫悅彈劾案宣判日仍未可知，韓國輿論普遍擔憂，隨著宣判日一再推遲，韓國社會撕裂恐將進一步加劇。



改換優先順序



根據裁決結果，8名憲法法院法官中，5人駁回彈劾、1人贊成，2人認為應退回，最終韓德洙彈劾案被駁回。這是自該彈劾案2024年12月27日移交憲法法院審理後作出的最終宣判。



憲法法院曾表示將優先處理尹錫悅彈劾案，隨後卻更改計劃，率先公布對韓德洙彈劾案的裁決。韓聯社分析認為，由於總理彈劾案爭議點相對較少，審理難度較小，憲法法院希望通過優先宣判韓德洙彈劾案來降低韓國政局的不確定性，從而盡量減少政府在經濟和外交事務方面的混亂。



《韓民族日報》指出，如果優先宣判尹錫悅彈劾案，在尹錫悅被罷免的情況下，韓國將面臨總統與總理同時缺位的“雙真空”。優先審理韓德洙彈劾案，如果憲法法院駁回，總理復職主持大局，即使後續尹錫悅被罷免，也能暫時穩定局勢。憲法法院還可借此次對韓德洙彈劾案的宣判“試水”韓國社會反應。



去年12月27日，韓國國會以協助尹錫悅實施緊急戒嚴、拒絕任命憲法法官等為由，通過了對當時代行總統職權的國務總理韓德洙的彈劾動議案，韓德洙隨即被停職。隨後，彈劾案移交憲法法院，由後者決定罷免或恢復其職務。